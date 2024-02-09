14 استثماراً جديداً لـ«صندوق حي دبي للمستقبل» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة الإشراف على «صندوق حي دبي للمستقبل» الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر 2021، اجتماعاً لاستعراض أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأهداف والخطط المستقبلية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

شارك في الاجتماع عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وخلفان جمعة بلهول رئيس مجلس إدارة «صندوق حي دبي للمستقبل» والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وجاك فيسر الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وشريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل.

استثمارات مهمة

واستعرض المشاركون في الاجتماع أهم استثمارات الصندوق الذي يبلغ رأس ماله الأولي مليار درهم وتحتضن محفظته الاستثمارية حالياً أكثر من 25 مشروعاً استثمارياً منذ إطلاقه، بما في ذلك 14 استثماراً جديداً خلال العام الماضي منها 5 استثمارات في شركات ناشئة ودعم 3 شركات في إطار الاستثمار والرعاية اللاحقة (follow-on investments)، بالإضافة إلى 6 استثمارات تعتمد النهج الابتكاري للارتقاء بمستقبل القطاع المالي وقطاعات اقتصادات المستقبل في دبي. وأكد أعضاء اللجنة أيضاً التزام «صندوق حي دبي للمستقبل» بتعزيز الاستدامة من خلال تخصيص ما يصل إلى 20% من رأس ماله الأولي البالغ مليار درهم لدعم تطوير تكنولوجيا المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

بناء القدرات

وحرص «صندوق حي دبي للمستقبل» خلال العام الماضي على مواصلة بناء القدرات من خلال إطلاق برنامج زملاء الاستثمار الجريء الذي شارك فيه اثنا عشر من المهنيين ورواد الأعمال الإماراتيين الطموحين، كما نظم برنامج محاكاة صندوق رأس المال الجريء الذي استقطب 40 مشاركاً من منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة بما يعزز مسيرة نموها لتصبح ناجحة وقادرة على التوسع على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور استثمارات رأس المال الجريء في دعم الشركات الناشئة، ولا يقتصر ذلك على الجانب التمويلي للدعم، ولكن أيضاً من خلال خلق قيمة للمحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركات، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز حوكمة الشركات.

رحلة النمو

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن رحلة النمو التي حققها «صندوق حي دبي للمستقبل» مشجعة وتجسد الرؤية الواعدة لمشهد رأس المال الجريء في دبي عبر اعتماد النهج الريادي في تحقيق التمويل المستدام، وتحفيز الابتكار العالمي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. إن اعتراف لجنة الإشراف بدور الصندوق في تعزيز جهود التوسع والتعاون نحو بناء مستقبل مستدام، يؤكد كذلك على الشراكة المحورية بين القطاعين العام والخاص وقدرتها على الارتقاء بمسيرة الابتكار في دبي».

ومن جهته أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «صندوق حي دبي للمستقبل» ساهم بشكل بارز خلال الفترة السابقة بتعزيز مشهد ريادة الأعمال في مدينة دبي تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون دبي الوجهة الأفضل للشركات الناشئة ورواد الأعمال والحاضنة الأمثل لتوسيع الأعمال في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي.

وأضاف: سيركز الصندوق خلال الفترة المقبلة على مواصلة جهوده لتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والخبرات والتوجيه وبرامج الدعم الأخرى مثل مسرعات الأعمال ومبادرات بناء القدرات بما يسهم بتعزيز قدرتها على النمو والاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال والمحفزة للابتكار.

رأس المال الجريء

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: يمثل «صندوق حي دبي للمستقبل» حلقة متينة في مشهد رأس المال الجريء في دبي، والذي شارك مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته وتفعيل دوره. وقد أدى التزام الصندوق بتبني تكنولوجيا المناخ، إلى جانب استراتيجية الاستثمار القوية، إلى تمكين وتوسيع وتيرة نمو أكثر من 25 مشروعاً، ويواصل رعاية المواهب العالمية والإماراتية من خلال برامجه المخصصة والموجهة لبناء المشاريع. إن هذا الالتزام الثابت يمثل قوة دافعة لصندوق دبي للتنمية نحو تشكيل مستقبل الابتكار المستدام وتعزيز منظومة استقطاب المواهب ودفع عجلة النمو والتنافسية.

وقال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: ساهم الصندوق بشكل كبير في تعزيز قطاعات الاستدامة وريادة الأعمال بمدينة دبي خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وسنواصل التزامنا برعاية الشركات الناشئة ودفع مسيرة النمو المستدام بما يتماشى مع دور صندوق حي دبي للمستقبل لتصميم مستقبل مستدام ومزدهر.

منظومة متكاملة

كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تصميم وتنفيذ مستقبل مستدام في دولة الإمارات. ويدعم «صندوق حي دبي للمستقبل» تحقيق هذه الأهداف من خلال تشكيل مشهد الابتكار والاستثمار في المنطقة ويشكل جزءاً مركزياً متقدماً من منظومة استشراف المستقبل التي تحتضنها دبي وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركائها في مختلف القطاعات المستقبلية الحيوية.

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