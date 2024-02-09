غرفة تجارة دبي تناقش فرص نمو تجارة الخضار والفواكه والتوسع الخارجي

المصدر: دبي - البيان

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بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع تجارة الخضار والفواكه، وسبل تعزيز آدائه ودعم نموه بشكل مستدام، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه.

وبحضور محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومشاركة محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه وأعضاء مجموعة العمل المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تطوير سوق الخضار والفواكه، وآفاق نمو القطاع، وأبرز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات العاملة في مجال تجارة الخضار والفواكه وخصوصاً في مجال التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه التجار خلال ممارسة نشاطاتهم.

وبناءً على دعوة من مجموعة العمل، قام وفد برئاسة مدير عام غرف دبي بزيارة سوق دبي المركزي للخضار والفواكه بهدف الإطلاع المباشر على المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع. جاء الاجتماع في ظل النمو المتواصل لقطاع التجارة بدبي بشكل عام وتجارة الخضار والفواكه خاصة، فيما تواصل الإمارة دعم وتطوير بيئة العمل التجاري، والارتقاء بتنافسيته باعتباره من الركائز الاقتصادية الأساسية، بما يساهم في تحفيز نمو تجارة دبي الخارجية، وتعزيز الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للغرفة. ومن خلال تفعيل دور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل ب كافة القطاعات الاقتصادية، يتم تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم التنافسية وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

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