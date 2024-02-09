«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعقد اتفاقية توريد للألومينا لتطوير صناعة متخصصة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع اتفاقية تورد الشركة بموجبها الألومينا إلى شركة الألومينا الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع عجلة القطاع الصناعي من خلال صنع منتجات متخصصة من الألومينا، والمساهمة في تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات «مشروع 300 مليار».

وتعتزم شركة الألومينا الصناعية، التي تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة ميثان وشركة باثوال، تطوير أول مجمع من نوعه في دولة الإمارات لتصنيع منتجات متخصصة من الألومينا في منطقة خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي. وتستخدم هذه المنتجات بشكل واسع في إنتاج المواد المقاومة للحرارة والمواد الكاشطة المستخدمة في التطبيقات الصناعية.

وتسهم عملية توريد الألومينا في توسعة نطاق المبيعات التجارية المحلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تساعد بدورها في تعزيز الأنشطة الصناعية المحلية.

وإضافةً إلى إنتاج الألومينا، تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببيع حوالي نسبة 10 % من الألمنيوم الخام إلى 26 عميلاً محلياً في دولة الإمارات لتصنيع منتجات مختلفة منها إطارات النوافذ وقطع غيار السيارات للاستخدام المحلي والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يتوافق هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع أهداف الشركة، ويتيح لنا الفرص للابتكار في قطاع الألمنيوم نحو حياة عصرية متكاملة.

وتأتي هذه الاتفاقية التجارية التي تقتضي توريد الألومينا إلى قطاعٍ صناعي محلي جديد في إطار مساهمتنا في تطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف «مشروع 300 مليار». ومن المتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل في مجال البناء و150 فرصة عمل دائمة عند التشغيل. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2025.

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