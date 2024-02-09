يونس الخوري: خطط لطرح سندات خزينة مخصصة للأفراد

المصدر: (دبي - وام)

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كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عن خطة لطرح سندات خزينة مخصصة للأفراد، لتكون أداة توفيرية واستثمارية مختلفة تضاف إلى الأدوات الموجودة اليوم كالأسهم والعقارات والودائع. وقال «لم يتم تحديد تاريخ لهذه الإصدارات بعد».

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مؤتمر لوزارة المالية في دبي أخيراً، «منذ أول تصنيف للحكومة الاتحادية وأول إصدار كان الهدف الرئيس دائماً أن يكون لدينا إصدارات وأن تكون متداولة في الأسواق سواء للمستثمرين التقليديين، أو للأفراد في المستقبل».

وحول الضرائب ومتحصلاتها عن عام 2023، أشار الخوري، إلى أنه وفي كل سنة مالية تنشر البيانات ويتم التعامل مع الحصيلة الضريبة بشفافية، وعند إغلاق حسابات 2023 سيتم نشر القيمة الإجمالية المحصلة للضريبة.

وحول ضريبة الشركات، قال «ضريبة الشركات هي مبادرة جديدة في الإمارات، والهيئة الاتحادية للضرائب تقوم بتطبيق أفضل الأنظمة وتسهيل الإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات ونشر الوعي لدى الشركاء الرئيسيين». وتحدث الخوري عن التكامل في الأداء الحكومي فيما يخص الضريبة، سواء فيما يخص الأداء من الهيئة الاتحادية للضرائب، أو من وزارة المالية، أو الدوائر المالية المحلية التي تعاملت جميعها بتكاتف لنصل إلى ما نحن عليه.

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