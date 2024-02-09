«تبريد» تحافظ على تصنيفات ائتمانية قوية من «فيتش» و«موديز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حافظت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي على تصنيفها في «درجة الاستثمار» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، حيث حافظت على تصنيف Baa3 في تقرير وكالة «موديز» المنشور بتاريخ 21 ديسمبر 2023، وتصنيف BBB في إفصاح وكالة «فيتش» الصادر بتاريخ 29 يناير 2024.

وأشارت كلتا الوكالتين إلى مكانة «تبريد» القوية واستقرارها في السوق، وإلى توقعات التدفقات النقدية العالية فيها، (بفضل عقودها طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى 25 عاماً)، إلى جانب سيولتها النقدية القوية.

وقال عادل الواحدي، المدير المالي التنفيذي لشركة «تبريد»: «تؤكد تصنيفات «موديز» و«فيتش» على مرونة «تبريد» في مواجهة أوضاع الأسواق المضطربة».

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