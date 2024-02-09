«الدار» تتعاون مع كارلايل للاستثمار في الأصول اللوجستية بأوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية إبرام شراكة جديدة بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) مع مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار، في خطوة تهدف إلى دعم خطتها للتوسع الدولي، من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية، ومرافق التخزين في أوروبا.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية تلتزم شركة الدار بدعم منصة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا، بالإضافة إلى حصولها على حصة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، والتي تضم حالياً محفظة استثمارية مدرة للدخل تضم 14 مستودعاً منتشرة في المملكة المتحدة. وتضم المحفظة، التي تديرها كارلايل، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900,000 قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل، مع إمكانات استثمارية جاذبة.

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