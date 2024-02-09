جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيرتها البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال استقبال وفد من سلطة الجمارك البريطانية، تبادل الخبرات ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي وحماية المنافذ وكشف الجرائم العابرة للحدود.

ضم الوفد بوب ماثيسون، رئيس شبكة الاتصال الدولية بسلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في المملكة المتحدة، وتوماس ستابلتون، المدير الإقليمي لمكتب ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية بدبي، وجوناثون هوثرون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وإيان واتسون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وجاري مكفيل، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في السفارة البريطانية في دبي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الجهتين للتصدي للمخاطر المختلفة للعصابات المنظمة ما يؤثر إيجاباً على الأنظمة الجمركية وحماية التجارة المشروعة، وعبر ماثيسون عن سروره لتبني كل من جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية لأفضل الممارسات وتعزيزهما للوعي حول المخاطر المختلفة التي تؤثر على التجارة العالمية.

وشدد المدير العام لجمارك دبي على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين وتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري والأمني في قطاع التفتيش الجمركي، حيث عقدت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة «حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود»، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال، ومكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التجارة غير المشروعة.

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