«قمة العرب للطيران» تبحث الفرص والتوجهات الجديدة في سوق السياحة والسفر أواخر فبراير

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تنطلق الثلاثاء، 27 فبراير، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، أعمال الدورة الحادية عشرة من «قمة العرب للطيران»، الحدث الأبرز في قطاع الطيران والسياحة الإقليمي، تحت شعار «استشراف مستقبل السفر». ويشارك في القمة قادة ملهمون من أبرز الرواد في قطاع السياحة والسفر الجوي، لاستكشاف المفاهيم المبتكرة والتقنيات الثورية التي ترسم مستقبل القطاع.

وستشهد قمة العرب للطيران مشاركة فاعلة لعدد من أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين في قطاعي الطيران والسياحة، حيث سيلقون كلمات رئيسة مهمة، ويشاركون في جلسات حوارية تفاعلية، لإرساء معايير جديدة، تضمن استمرار تطور القطاع، وفقاً لمنهجيات آمنة وفعالة ومستدامة.

وستطلق نسخة هذا العام من «قمة العرب للطيران»، سلسلة من ورش العمل، يديرها عدد من أبرز خبراء قطاع الطيران، لتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف المتقدمة، والتي تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بالقطاع، كالريادة والابتكار والعامل البشري. كما سيتم إطلاق النسخة الأولى من «منتدى الشباب العربي للطيران والسفر»، بشراكة استراتيجية مع إيرباص والصندوق العالمي للتنمية المستدامة. ويهدف هذا المنتدى إلى سد الفجوات بين المهنيين الشباب ورواد الأعمال، من خلال الشراكات والدورات التدريبية الداخلية والمشاريع التعاونية، فضلاً عن تسهيل الحوار بين رواد القطاع والأوساط الأكاديمية والشباب.

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