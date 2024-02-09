القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 تستكمل جهود مؤتمر «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف شركة مصدر القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 16 إلى 18 أبريل المقبل، وتأتي القمة استكمالاً للالتزام الراسخ لمؤتمر الأطراف كوب 28 بتقديم ما يزيد على 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي.

وقالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: «وضع مؤتمر الأطراف كوب 28 حجر الأساس لمجموعة من أسس العمل المبتكرة والفعالة، والتي يتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل بها للمساعدة على تحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها، بما في ذلك معالجة التغير المناخي، والتمويل المناخي، والاستدامة، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات. وتمثل القمة الدافع الأمثل للمساهمة في تحويل أهداف "كوب 28" إلى واقع ملموس».

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تضاعفت قدرة الطاقة المتجددة عالمياً أكثر من 3 مرات على مدى السنوات الـ15 الماضية، لكن يجب أن تتضاعف 3 مرات أخرى لتحقيق أهداف اتفاق باريس بحلول 2030. وقد حققت الفعالية البارزة بالإمارات زخماً سياسياً غير مسبوق للتغلب على هذا التحدي الشاق، من خلال وضع هدف عالمي واضح يتماشى مع توقعات تحولات الطاقة العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة».

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