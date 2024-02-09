سوق أبوظبي العالمي ينضم إلى منتدى منظمي التدقيق المستقلين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، انضمام سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي لعضوية «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين»، اعتباراً من يوم 22 يناير 2024. وذلك بما يدعم مكانة السوق عالمياً ويعزز جهوده التعاونية مع الجهات المتخصصة في المجال التنظيمي حول العالم.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لسلطة التسجيل وسوق أبوظبي العالمي بشكل عام، وذلك كون المنتدى يضم 55 عضواً آخر فقط، يمثلون الأسواق الدولية الرئيسية، ومن بينهم، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

إلى جانب تولي العديد من المنظمات العالمية البارزة مهمة مراقبة اجتماعات المنتدى ومن بينهم، «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» و«لجنة بازل للرقابة المصرفية» و«مجلس الاستقرار المالي» والبنك الدولي.

وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نتشرف بالانضمام إلى عضوية «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين» الرائد عالمياً في مجال التدقيق، والذي تتمحور مهمته الأساسية في توفير منصة متكاملة لنشر المعرفة المتخصصة والخبرات في المجال، لا شك أن هذه العضوية ستعزز مكانة السوق على خارطة الجهات التنظيمية العالمية الرائدة، وستؤكد على جهودنا المتواصلة في تطوير منظومة التدقيق على مستوى العالم، من خلال التعاون الفعال مع الهيئات المختصة».

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