«أبوظبي الإسلامي»: إقبال كبير على برنامج تمويل السيارات الكهربائية «فولت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، أن برنامجه لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) قد شهد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين لتتجاوز نسبة تمويل السيارات الخضراء 2% من إجمالي تمويل السيارات، وذلك تماشياً مع التزام المصرف بتعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات.

ومنذ إطلاق منتج فولت في سبتمبر 2023، حظي باهتمام ملحوظ من طرف المتعاملين، حيث تم إجراء أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية. ويقدم البرنامج معدل تمويل تنافسياً يبلغ 1.79%، وهو المعدل الأدنى في قطاع تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد برنامج تمويل السيارات الكهربائية (فولت) على التزام المصرف بمسؤوليته تجاه البيئة والاستدامة. وكما يتضح من الأرقام، فقد شهدنا نجاحاً كبيراً منذ إطلاق البرنامج مع أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية، حيث يعكس برنامج (فولت) الاهتمام والتأثير المتزايدين لالتزامنا بالتمويل المستدام».

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