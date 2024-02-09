سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في تداولات، أمس، بسيولة ناهزت 198.7 مليون درهم، بنسبة 51.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 386.6 مليون درهم،

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4150 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم قطاعي المالية والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 4159.1 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.07%.

وقفز سهم «الرمز» بالحد الأقصى، ليقود ارتفاعات 16 سهماً بالسوق مرتفعاً 14.3%، وصعدت في سوق دبي أسهم «دبي التجاري» 5.3%، و«أملاك للتمويل» 1.8%، و«شعاع كابيتال» 1.7%، و«سلامة» 1.6%، و«أرامكس» 0.93%، و«الخليج للملاحة» 0.66%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 119.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 215.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.09% إلى مستوى 9362.6 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 204.5 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 93.8 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 79.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم إي أس جي 10.24%، وجلفار 7.8%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.4%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.5%، والجرافات البحرية 3.3%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و386.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.25 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 21 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.577 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.868 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و708.5 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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