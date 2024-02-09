خدمات مصرفية حصرية للمستفيدين من «نافس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري لتقديم خدمات مالية مبتكرة ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المستفيدين من برنامج «نافس».

وقّع المذكرة كل من محمد العلوي مدير إدارة الدراسات والأبحاث عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومحمد المهيري رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين «إماراتي» عن بنك أبوظبي التجاري، وذلك بحضور كل من غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وأكد غنام المزروعي حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على دعم وتمكين الكوادر المواطنة بشتى الطرق في حياتهم المهنية والخاصة، تجسيداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة على وضع جودة حياة المواطن الإماراتي في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، رحب علاء عريقات بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بقوله: «نحن فخورون بأن نكون شريكاً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث يجسد هذا التعاون الوثيق ملامح العلاقة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين الرائدتين والتي تأتي في إطار تضافر الجهود لتعزيز منظومة التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية.

كما تمثل مذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطوة هامة يسعى البنك من خلالها إلى خدمة كافة المستفيدين من برنامج»نافس«في جميع إمارات الدولة وتقديم منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية حصرية دعماً للكوادر الإماراتية لتمكينها من المساهمة بفاعلية في نمو وتقدم الإمارات».

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