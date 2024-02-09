255 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بنمو 65 %

المصدر: الشارقة - البيان

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سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية 255 مليون درهم في 2023 بارتفاع 65%.

نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية، حيث سجل نمواً بنسبة 15 % في دخله التشغيلي في العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

سجل إجمالي الأصول نمواً سنوياً بنسبة 25% خلال السنة المالية 2023 ليصل إلى 17.6 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (+23 % على أساس سنوي)، فضلاً عن زيادة في محفظة الاستثمارات (+ 31 % على أساس سنوي).

ومدعوماً بالإصدار الإضافي لرأس المال من الشق الأول بقيمة 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2023، واصل البنك الحفاظ على قاعدة قوية مع نسبة كفاية رأس المال وصلت إلى 19.0 %، كما بلغت (سيت ١) 13.5% والتي لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية المعمول بها حالياً، مما يعزز دعم نمو الائتمان في المستقبل. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 8.2 % في عام 2022 إلى 5.0 % في عام 2023.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يسعدني الإعلان عن تسجيل عام آخر من النمو الجيد في صافي الأرباح مدعوماً بالتنفيذ المتقن للاستراتيجية الجديدة. إننا ملتزمون بالتركيز على الاستفادة من الأسس القوية، الذي تم تطويرها مؤخراً، ومواصلة تحقيق النمو في إطار مسؤول ومستدام.

كما سنواصل التزامنا بدعم النمو في الدولة مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين». وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك، «إن نهجنا الذي يتمحور حول العميل وسياساتنا الحكيمة ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 15% وارتفاع الأرباح بنسبة 65 %، كذلك شهد البنك نمواً قوياً من حيث الأصول، نتيجة الطلب القوي في قطاع الأعمال، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم القوي خلال العام 2024».

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