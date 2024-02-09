586 مليون درهم أرباح «دانة غاز».. والإيرادات 1.55 مليار

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجّلت الشركة خلال 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم مقارنة بـ667 مليون درهم خلال 2022، ويُعزى تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار درهم مقارنة بـ1.94 مليار درهم خلال 2022. كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 195 مليون درهم خلال عام 2023 مقارنة بـ210 ملايين درهم في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الإنفاق وتقليص المصاريف. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولاراً لبرميل المكثفات و35 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولاراً و42 دولاراً على التوالي خلال عام 2022.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محلياً، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

شهد متوسط إنتاج المجموعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال عام 2023 ليصل إلى 58.700 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ60.200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2022. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 21.800 برميل نفط مكافئ يومياً، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، إلا أن الشركة نجحت في الحد من أثر هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاجها إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنة بـ34.300 برميل نفط مكافئ يومياً عام 2022. وقد بلغ مجموع المبالغ المستلمة خلال عام 2023 ما مجموعه 872 مليون درهم، حيث بلغت حصة الشركة من الدفعات التي حصلت عليها شركة «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق 660 مليون درهم ، بينما بلغت المبالغ المستلمة من قبل الشركة في مصر 212 مليون درهم.

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