11.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو %70

المصدر: دبي - البيان

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حققت «إعمار العقارية» خلال العام 2023، نمواً مستمراً في الأرباح مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسّن أداء مراكزها التجارية وفنادقها.

وسجّلت إعمار العقارية في عام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 % و70 % على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حققت إعمار خلال العام 2023 نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام 2022 بزيادة 63 % لتصل إلى 16 مليار درهم.

وبزيادة في النمو 15 % مقارنة بالعام الماضي، حققت الشركة مبيعات عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

تحولات إيجابية

وقال محمد العبّار، مؤسس شركة إعمار: «بعد انقضاء عام 2023 الذي اتّسم بالازدهار، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ سرورنا بالإنجازات التي حققناها. فالمبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومة بتحسن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخص في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الفائت. وفي ضوء هذه النتائج المشجعة، فإننا نتطلع قُدماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024».

إعمار للتطوير

واصلت «إعمار للتطوير» زخم مبيعاتها العقارية القوي في العام 2023. ومع إطلاق 27 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية في الإمارات، سجلت الشركة في عام 2023 مبيعات عقارية بقيمة 37.4 مليار درهم، بزيادة 21 % مقارنة بالعام 2022.

سجلت «إعمار للتطوير»، أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8 مليارات درهم خلال 2023، بينما وصل صافي الربح إلى 6.6 مليارات، بزيادة 89% و74% بالتوالي، مقارنةً مع العام 2022.

وارتفع حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع في الإمارات إلى 62.1 مليار درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً 50 %.

مراكز التسوق

خلال عام 2023، سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 5.8 مليارات درهم. وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 5 مليارات درهم، بزيادة 54 % مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد استبعاد 700 مليون درهم الذي حققته الشركة من بيع «نمشي» في الربع الأول من عام 2023. ويعود هذا الأداء إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت 21 % مقارنة بالعام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسط معدل إشغال 97% كما في 31 ديسمبر 2023.

إعمار الدولية

سجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية خلال عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 2.9 مليار درهم وعائدات بلغ مجموعها 3.1 مليارات درهم. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند. كما شهدت عمليات إعمار في الهند زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، والتي نمت بمقدار حوالي 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بإطلاق مشاريع جديدة. وبلغت إيرادات العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار أكثر من 12 % من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.

الضيافة والترفيه

في عام 2023، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم، بنمو 20 % مقارنةً بالعام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة للانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. وحققت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات متوسط إشغال 72 % ومستويات مستدامة لمتوسط السعر اليومي. كما توسعت إعمار محلياً ودولياً، حيث أضافت حوالي 1,600 غرفة جديدة مع افتتاح فندق فيدا كريك بيتش في دبي، وفندق العنوان جبل عمر في مكة.

عوائد متكررة

حققت محفظة الشركة المتنوعة والمستدامة من الإيرادات المتكررة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في العام 2023، حيث سجلت إيرادات مجتمعة بلغت 9.2 مليارات درهم، محققة نمواً ملحوظاً يفوق نسبة 26 % مقارنةً بالعام السابق (بعد استثناء «نمشي»، التي تم بيعها في فبراير من عام 2023). وشكلت إيرادات هذه المحفظة القوية أكثر من 34 % من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2023.

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