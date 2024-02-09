«مجموعة الفطيم» تتجاوز مستهدفاتها للتوطين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة الفطيم»، تحقيق نسبة توطين بلغت 13.4% مع نهاية عام 2023، متجاوزةً النسبة المستهدفة المتمثلة في 10%. وأكدت ميرة عمر الفطيم رئيسة مجلس الفطيم للتوطين، أن تجاوز نسبة التوطين المستهدفة في المجموعة، وتحقيق مستويات غير مسبوقة في حضور الكوادر الإماراتية ضمن مُختلف فِرَق عمل، يأتي تتويجاً للجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة بملف التوطين، ومبادراتها الرامية لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية، وتطوير مهاراتها، تحت مظلة استراتيجية التوطين في مجموعة الفطيم. وسجلت المجموعة زيادةً لافتة في عدد المواطنين في أقسامها الخمسة، ليبلغ 1347 نهاية 2023.

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