«دراجون أويل» تحفر أول بئر ضمن الرقعة 19 في تركمانستان أواخر العام

المصدر: دبي - البيان

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تشرع شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في عملية استكشاف أول بئر ضمن الرقعة 19 في تركمانستان خلال شهر ديسمبر المقبل. يأتي ذلك تتويجاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة تركمانبيت «نفط تركمانستان» في يناير، والتي تضمنت توسعة استثمارات دراجون أويل في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد، الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة ضمن الرقعة 19.

من جانب آخر، اتفق الطرفان خلال الزيارة الأخيرة لوفد الشركة إلى تركمانستان، على تبادل المعلومات الفنية بين الطرفين، منها معلومات تخص بئرين طلبتهم الشركة، وستحصل عليها خلال الأسبوع المقبل. وتماشياً مع الجهود التي قادها معالي سعيد الطاير رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تعمل دراجون أويل على تنفيذ العديد من مشاريع التنمية المستدامة، مثل وقف حرق الغاز، وتقليل الانبعاثات، ومشروع غرس ما يفوق 10 آلاف شجرة في موقع التشغيل بمدينة هزار.

وقام الوفد الفني للشركة مؤخرا بزيارة إلى تركمانستان، لتطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة في دبي. وقال المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن المرحلة الأولى تشمل استكشاف المواد الكربونية في البئر من نفط وغاز، في القطعة 19، التي تصل مساحتها إلى 3800 كيلومتر مربع، حيث تشير المعطيات الأولية إلى توفرها على الكثير من المواد الكربونية، لوقوعها في منطقة جيولوجية غنية».

وأضاف «بعد الاستكشاف ندخل مرحلة اختبار الحقل، ونستهدف استخراج 20 ألف برميل يومياً من النفط».

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