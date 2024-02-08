19 مليار درهم صفقات "إيدك دبي 2024"

المصدر: وام

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اختتم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" 2024 ، فعاليات دورته الـ 28 بصفقات قياسية بلغت 19 مليار درهم، وبحضور 70000 زائر ومشارك من 180 دولة.

ويعدّ مؤتمر إيدك دبي أكبر حدث متخصّص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم في العالم، بمشاركة 5328 علامة تجارية تقدّمها 3924 شركة عالمية مختصّة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحّة الفم والأسنان.

وتضمّنت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "إيدك دبي 2024"، عقد الاجتماع السنوي الواحد والعشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان –GSDA، بمشاركة 383 عضواً من مختلف أنحاء العالم يمثّلون 184 منظمة طبيّة عالميّة من المستشفيات والجهات الأكاديميّة ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الصحية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة مميزة من ممثلي الجامعات وكليات طب الأسنان من كافة أنحاء العالم.

و تضمن الاجتماع الاعلان عن بيان الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان 2024 وهي مبادرة جماعية تم تصميمها كإطار استراتيجي يوفر المبادئ التوجيهية والتوصيات والحلول الأساسية لتوجيه الابتكارات والتحسينات المستقبلية وتتكون من 8 ركائز أساسيّة متعلقة بطب الأسنان وصحّة الفم والرعاية الصحية وبرامج التعليم الطبي المستمر وهي: الريادة في قطاع طب الأسنان والكفاءة في ممارسات طب الأسنان وابتكارات طب الأسنان وتعليم طب الأسنان والرعاية المتمحورة حول المريض والمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تحسين قطاع الأسنان و الممارسات المستدامة.

ولفت الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، إلى النجاح الكبير الذي حققه هذا الملتقى السنوي، مؤكداً على أهمية التعليم والبحث العلمي من أجل تعزيز رسالة نشر العلم والمعرفة في طب الأسنان لتضافر الجهود والانضمام إلى نشر الرسالة العلميّة النبيلة والمشاركة في هذا الملتقى العالمي كل عام.

ترأس الاجتماع السنوي للاتحاد، البروفيسور عبد الله الشمري الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، والدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور عبد السلام المدني، والدكتور ناصر المالك رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي، والدكتور روبرت ادواب عضو تنفيذي في الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والدكتور محمد جعفر عابدين نائب رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور مشاري العتيبي رئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "اندكس القابضة" والدكتور هاورد ليب أستاذ سريري مشارك في طب الأسنان بجامعة نيويورك.

واعتبر الشمري، الملتقى العالمي منصة أساسية تتمحور فيها كافة الأفكار والمقترحات الهامة لتطوير البرنامج العلمي في "إيدك دبي" للاطلاع على آخر ما توصل إليه هذا القطاع، لافتاً إلى أن التعاون العالمي خير دليل على النجاح الكبير الذي يحققه "إيدك دبي" كل عام.

من جهته أكد المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الدور الراسخ في نهضة قطاع طب الأسنان العالمي، لافتاً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع طب الأسنان مع ضرورة استشراف المستقبل لهذا القطاع.

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