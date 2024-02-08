11.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 2023 بزيادة 70%

المصدر: دبي - البيان

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حقّقت إعمار العقاريّة«خلال العام 2023، نموّاً مستمراً في الأرباح مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسّن أداء مراكزها التجارية وفنادقها.

وسجّلت إعمار العقاريّة في عام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار ) وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار )، محقّقة نموّاً بنسبة 7% و70% على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حقٌّقت إعمار خلال العام 2023 نموّاً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات مقارنة بالعام 2022 بزيادة قدرها 63% لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي).

وبزيادة في النموّ قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار ). ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم (19.5 مليار دولار ) في 31 ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية قوية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات القادمة.

تحوّلات إيجابية

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «بعد انقضاء عام 2023 الذي اتّسم بالازدهار، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ سرورنا بالإنجازات التي حققناها. فالمبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومةً بتحسّن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخصّ في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الفائت. وفي ضوء هذه النتائج المشجّعة، فإننا نتطلعّ قُدُماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوّق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024. ونحن لا نزال على عهدنا بمواصلة تقديم مشاريع رائدة وعروض فريدة في جميع قطاعات أعمالنا، مؤكّدين التزامنا بالابتكار والتميّز».

وتستمرّ إعمار في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وذلك بفضل سمعتها العريقة في التركيز على مصلحة العميل، فضلاً عن التميّز في التصميم والإنشاء، والابتكار في جميع قطاعات السوق.

إعمار للتطوير

واصلت «إعمار للتطوير» زخم مبيعاتها العقارية القويّ في العام 2023. ومع إطلاق 27 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، سجّلت الشركة في عام 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 37.4 مليار درهم (10.2 مليار دولار)، بزيادة تفوق 21% مقارنة بالعام 2022.

وخلال عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 8 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنموّ قدره 89% مقارنة بعام 2022. كما سجّلت إعمار العقارية إجمالي إيرادات بقيمة 14.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار) من أعمالها في مجال التطوير العقاري في الإمارات (بما فيها دبي كريك هاربور المملوكة لشركة إعمار العقارية).

وارتفع حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع في الإمارات العربية المتحدة إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً يصل إلى حوالي 50%.

مراكز التسوّق، والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري

خلال عام 2023، سجّلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوّق والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار ). وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد استبعاد مبلغ 700 مليون درهم (191 مليون دولار ) الذي حققته الشركة من بيع»نمشي«في الربع الأول من عام 2023. ويعود هذا الأداء إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 21% مقارنة بالعام 2022. كما حقّقت أصول المراكز التجارية لدينا متوسّط معدّل إشغال بلغ 97% كما في 31 ديسمبر 2023.

وفي عام 2023، كشف دبي مول رسمياً عن أحدث إضافاته: تشايناتاون دبي مول، وذلك من خلال حدث ثقافي صينيّ استمرّ لمدّة أسبوع. ومن شأن هذه الإضافة الجديدة، التي تجمع بين التسوّق والجوانب الثقافية والأجواء الشرقية الأصيلة، أن تعزّز من جاذبية دبي مول، بالإضافة إلى ترسيخ الروابط الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

إعمار الدوليّة

سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية خلال عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 2.9 مليار درهم (0.8 مليار دولار ) وعائدات بلغ مجموعها 3.1 مليار درهم (0.9 مليار دولار ). وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند. كما شهدت عمليات إعمار في الهند زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، والتي نمت بمقدار حوالي 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بإطلاق مشاريع جديدة. وبلغت إيرادات العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار أكثر من 12% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.

الضيافة والتسلية والترفيه

في عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (0.9 مليار دولار )، بنموّ نسبته 20% مقارنةً بالعام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة للانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. وحقّقت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات العربية المتحدة متوسّط إشغال بنسبة 72% ومستويات مستدامة لمتوسّط السعر اليومي. كما توسّعت إعمار محلياً ودولياً حيث أضافت حوالي 1,600 غرفة جديدة مع افتتاح فندق فيدا كريك بيتش في دبي، وفندق العنوان جبل عمر في مكّة.

الأعمال ذات العوائد المتكرّرة

حقّقت محفظة الشركة المتنوّعة والمستدامة من الإيرادات المتكرّرة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في العام 2023، حيث سجّلت إيرادات مجتمعة بلغت 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار )، محققة نمواً ملحوظاً يفوق نسبة 26% مقارنةً بالعام السابق (بعد استثناء «نمشي»، التي تم بيعها في فبراير من عام 2023). وشكّلت إيرادات هذه المحفظة القوية أكثر من 34% من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2023.

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