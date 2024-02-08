أراضي دبي تخالف 30 شركة عقارية لعدم التزامها بشروط وأحكام الإعلانات

المصدر: دبي - البيان

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تهيب مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشركات العقارية ضرورة الالتزام بشروط وأحكام الإعلانات العقارية، وإدراج المعلومات السليمة والصحيحة للمتعاملين من خلال الحصول على تراخيص الإعلانات، مع وجوب وضع رمز الاستجابة السريعة (QR code) لإتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على العقار المعلن عنه والتحقق من كل بياناته المرفقة.

جاء ذلك على أثر مخالفة مؤسسة التنظيم العقاري 30 شركة عقارية لعدم التزامها بشروط وأحكام الإعلانات العقارية الهادفة لحوكمة الإعلانات والحد من الإجراءات والممارسات السلبية.

وأشار علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أنه من خلال متابعة المؤسسة للإعلانات العقارية والسوق العقاري بشكل عام؛ تم إصدار 30 مخالفة لشركات عقارية وفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل مخالفة، لعدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، والتي أصدرت في وقت سابق تعاميم وتنبيهات عدة بخصوص أحكام وشروط الإعلان العقاري والالتزام به.

وأكد آل علي حرص مؤسسة التنظيم العقاري باستمرار على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وضمان حقوق الجميع، وترسيخ الاستدامة في تطور القطاع العقاري ونموه ومواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، تماشياً مع استراتيجية الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري والتي تهدف إلى تقديم خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.

ودعا علي آل علي كل الشركات إلى تطبيق التعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر، ومن خلال المعلومات التي يحصلون عليها من الدورات التدريبية للوصول إلى بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة من شأنها تعزيز تجربة متعاملي أراضي دبي، كما حث الجمهور الكريم إلى عدم التعامل مع أي إعلان عقاري غير حاصل على تصريح ولا يحمل رمز الاستجابة السريعة.

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