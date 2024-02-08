أرباح «سالك» تتجاوز المليار درهم في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت أرباح شركة "سالك" حاجز المليار درهم، في العام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح إجمالي قدره 1,09 مليار درهم، والذي يتضمن صافي ربح قدره 542 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023، مقارنة 529 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2022.

وارتفعت إيرادات سالك بنسبة 11.4% لتصل إلى 2,10 مليار درهم في عام 2023 على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي عكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% إلى نحو 461 مليون رحلة عبر بوابات سالك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز