«دوبات» تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات في الإمارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «دوبات» مصنعاً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات يعد الأول من نوعه في الإمارات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

حضر حفل الافتتاح الرسمي كل من: معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم حارب المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما شارك في حفل الافتتاح المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ومحمد شاعل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة (دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، ومحمد شرف، المدير التنفيذي للعمليات - جذب الاستثمار (دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، والدكتور محمد يوسف علي، الحائز وسام «بادما شري» رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، وشري بي كيه كونشاليكوتي، عضو الجمعية التشريعية ووزير الصناعة السابق في حكومة ولاية كيرالا.

وكان في استقبال كبار الشخصيات الحكومية عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وشمس الدين بن محيي الدين، رئيس مجلس إدارة «دوبات»، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى جانب نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى. وقد وقّعت «دوبات» خلال الحفل اتفاقية مساطحة جديدة مع مدينة دبي الصناعية بهدف توسيع المصنع، لتصبح قيمة استثماراتها الإجمالية 216 مليون درهم.

وقال معالي عبدالله بن طوق: يمثل افتتاح مصنع «دوبات» بما يتضمنه من تكنولوجيا متقدمة في مجال تدوير البطاريات خطوة مهمة تدعم أهداف أجندة الاقتصاد الدائري، والتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التصنيع في تحقيقها.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «يعد افتتاح شركة «دوبات» مصنعاً جديداً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات مثالاً واضحاً على الإجراءات العملية الحاسمة التي يتم اتخاذها في الإمارات لحماية مجتمعاتها من تأثير التغير المناخي وتداعياته.

تلتزم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2031، التي تم إطلاقها في عام 2021، بتحويل 75% من نفايات المكبات، وتعهدات بالعمل على التحكم في حركة النفايات الخطرة. ستسهم الخطوات التي تتخذها شركة دوبات لإعادة تدوير البطاريات اليوم في إحداث فرق كبير في دولة الإمارات، وآمل أن يلهم عزمها وتصميمها الشركات الأخرى لتحذو حذوها. نحن بحاجة إلى نهج تجديدي واسع النطاق لإدارة الموارد، والابتعاد عن دورة الأخذ، والتصنيع، والاستخدام، والتخلص».

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل افتتاح شركة «دوبات» مصنعاً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات خطوة فاعلة وحيوية في دفع نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ومواكبة مستهدفات خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، التي أطلقتها الوزارة وتستهدف تحفيض الكربون في القطاع بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050». وتبلغ قيمة الاستثمار الحالية في مصنع «دوبات» المتطور 120 مليون درهم.

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