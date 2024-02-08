دائرة المالية المركزية بالشارقة تعقد الملتقى المالي الأول للعام 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الأول لها للعام 2024، بحضور موظفين من 100 جهة مختلفة من جهات حكومية وشبه حكومية وجهات مستقلة في الإمارة، وذلك في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تضمنت أجندة الملتقى عرض مجموعة من الأنظمة الرقمية والمنصات الخدمية ذات العلاقة بالإدارة المالية والمشتريات.

وقالت أروى العويس، رئيس فريق الملتقى المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة: «تسعى الدائرة إلى عقد الملتقى المالي لموظفي حكومة الشارقة بشكل ربع سنوي، وجاء تنظيم الملتقى الأول في سياق جهود الدائرة بتعريف فرق الإدارة المالية في حكومة الشارقة بأهم اللوائح والإجراءات والمبادرات، وأحدث الأنظمة المالية، التي تطبقها الدائرة، وشرح التقنيات والممارسات المالية المبتكرة، وصولاً إلى تعزيز الإجراءات والأدوات، التي تستخدمها المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة في خدمة عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والعمل على تبني المزيد من الأنظمة التكنولوجية الرقمية والذكية في هذا الجانب».

وأشارت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية إلى أن الدائرة تتطلع إلى ترسيخ بصمتها المميزة في دعم القطاع المالي الحكومي بالشارقة.

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