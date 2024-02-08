570 مليون درهم أرباح «بريسايت» في 2023 بنمو %5

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بريسايت» عن نتائجها للسنة المالية 2023، التي أظهرت نمواً قوياً وثابتاً في الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 14.7% (ما يزيد على 228.6 مليون درهم) إلى 1,78 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية 2022. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.1% (ما يزيد على 27.6 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ صافي أرباح السنة المالية 2023 نحو 570.6 مليون درهم مقارنة بـ543 مليون درهم في السنة المالية 2022. وبلغ هامش صافي الربح للسنة المالية 2023 نحو 32%.

وقد دعم نتائج السنة المالية 2023 عدد من المشاريع المحلية الكبرى التي أطلقت في الربع الأخير من العام، ما أدى إلى رفع إيرادات الربع الرابع من 2023 بمقدار (713.5 مليون درهم) بزيادة قدرها 23.3% مقارنة بالربع ذاته من عام 2022. وارتفع صافي الربح في الفترة ذاتها (300.6 مليون درهم) بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وبلغ هامش صافي الربح للربع الرابع من عام 2023 نسبة 42.1%.

والميزانية العمومية للشركة عالية السيولة وخالية من الديون، ما يوفر لشركة «بريسايت» مرونة مالية كبيرة لتمويل عملياتها وتعزيز نموها المستقبلي.

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