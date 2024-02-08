«الدار» ترسي عقود تطوير مشاريع بقيمة 22 مليار درهم خلال 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء أبوظبي خلال 2023.

وتمت ترسية العقود على 36 شركة في الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها – 10.5 مليارات درهم – في منظومة الاقتصاد المحلي، تماشياً مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين». ويعد هذا البرنامج محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وتتضمن هذه العقود الممنوحة تنفيذ وتسليم مشاريع سكنية تضم فللاً ووحدات تاون هاوس وشققاً بالإضافة إلى مساحات مكتبية من فئة (أ) ومساحات تجزئة ومدارس وطرق رئيسية سريعة في بعض من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومنطقة الشامخة. وتجدر الإشارة أنه تمت ترسية 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما تخصص النسبة المتبقية من العقود البالغة 47% لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.

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