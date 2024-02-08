7.37 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي والدولة 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك، مضاعفة قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة مجتمعة على اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام لتصل إلى 7.37 مليارات درهم في عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليارات درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في العام 2005.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «جاءت هذه الإنجازات القياسية بموجب التزام المجموعة بتطوير وابتكار حلول ومبادرات تستهدف الإسراع بمعدلات نمو الأداء واقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات أعمالها السبعة، والعمل عن كثب من أجل تحقيق قيمة مضافة لكل مساهميها وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة».

وفي عام 2023، سعت مجموعة أدنيك للـتأكيد عن هويتها المؤسسية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور القطاعات التجارية السبعة الرئيسية للمجموعة، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية والإعلام.

وتنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك ما يزيد على 30 علامة تجارية تعمل في سبعة قطاعات ومجالات أعمال رئيسية،.

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