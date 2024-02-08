تعاون استراتيجي بين «ضمان الاستثمار» و«الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اتفاق تعاون استراتيجياً مع مصرف الإمارات الإسلامي، وقّع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق ستتعاون «ضمان» التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

ورحب عبدالله أحمد الصبيح بتوقيع الاتفاق، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وأكد حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A+ من قبل ستاندرد أند بورز العالمية على زيادة استفادة الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها، مشيراً إلى أن الإمارات استفادت بنسبة 13.5% من مجمل عمليات المؤسسة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2023، بقيمة 3.2 مليارات دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، بينما استفادت بنسبة 5.4% بقيمة 1.3 مليار دولار كتأمين للاستثمار الوارد إلى الإمارات والسلع الإماراتية المستوردة خلال الفترة نفسها.

كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغت 52.8 مليون دولار تمثل 2.4% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية 2023. وأوضح أن الإمارات عضو مؤسس في «ضمان» منذ عام 1974 .

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