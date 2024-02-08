مكتب لـ«هوكسفورد» بدبي للتوسع إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «هوكسفورد» المتخصصة في إدارة وتقديم الاستشارات للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، افتتاح مكتب في دبي، وذلك في إطار سعي المجموعة لتقديم خدماتها في الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً.

كانت «هوكسفورد» استحوذت في سبتمبر من العام الماضي على هيلي للاستشارات؛ وهيلي شركة متخصصة تدعم إنشاء الشركات في جميع أنحاء العالم، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات الشركات الدولية، بما في ذلك إنشاء الحسابات المصرفية وتسجيل الشركات وخدمات الهجرة والمحاسبة وتقديم الضرائب. ولدى هيلي مكتب في سنغافورة.

وباعتبارها نقطة محورية للمجموعة بالشرق الأوسط، فإن موقع هوكسفورد الجديد في دبي سيسّهل من مهمة المجموعة منصة في مساعدة الشركات في تحقيق تطلعاتهم للنمو العالمي. وسيقيم المديران كونال فابياني وكريسي زامورا، اللذان انضما من هيلي، في مكتب هوكسفورد-دبي الجديد.

وسيشرف زامورا بصفته رئيساً لمكتب هوكسفورد في دبي، على الأنشطة المؤسسية للمجموعة في الإمارات؛ بينما سيركز فابياني على مجموعة هوكسفورد الأوسع من حلول الشركات العالمية، وخاصة في أسواق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بفضل خلفيته الواسعة في تطوير الأعمال.

وشدد دان هينسورث رئيس شؤون الشركات بمجموعة هوكسفورد على أنّ استحواذ المجموعة على شركة هيلي العام الماضي، كان خطوة مهمة نحو التوسُّع العالمي للمجموعة؛ مشيراً إلى أن افتتاح مكتب في دبي سيعزز عمل المجموعة وربط آسيا بأوروبا، ويزيد من مجال قدرات المجموعة على تقديم الخدمات الإقليمية والعالمية.

ويضيف هينسورث: «مكتبنا الجديد يُعد استثماراً كبيراً لدعم عملائنا الحاليين والمستقبليين في الإمارات وخارجها، من خلال مجموعة واسعة من الحلول المؤسسية المصممة خصيصاً».

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