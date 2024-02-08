«ويلي» تبدأ خدمات نقل الركاب في دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أطلقت شركة «ويلي»، التي تركز على خدمات الرفاهية في نقل الركاب، نشاطها في دبي، وذلك في إطار مساعي الشركة للتوسع عالمياً بعد تعطل هذه الخطط بسبب جائحة كوفيد في عام 2020. وأعلنت الشركة، التي أسسها رجل الأعمال الروسي السويسري أنطون تشيركونوف، لموقع «سي إن بي سي» الإخباري، بدء تقديم خدماتها اعتباراً من أمس لتلبية احتياجات العملاء الأثرياء بشكل أساسي.

وكجزء من ظهورها الأول في دبي، بدأت «ويلي» تقديم رحلات للمستخدمين بسيارات «بي إم دبليو» الفئة الخامسة للمرة الأولى، مع خطط لاستخدام طراز «بي إم دبليو آي 5» الكهربائي في المستقبل.

وقال تشيركونوف إن «ويلي» تستهدف سوق دبي، وتخطط لدخوله منذ عام 2021، مشيراً إلى أن دبي تعد مركزاً لرجال الأعمال الأثرياء القادمين من مختلف أنحاء أوروبا، إضافة إلى الشباب الرحل الرقميين. وأضاف «لقد انتقلت أعداد كبيرة من العائلات ورجال الأعمال الأوروبيين إلى دبي في السنوات الخمس الماضية»، مؤكداً «أن دبي تعد الوجهة الأكثر طلباً من قبل ضيوفنا وأعضائنا».

وخدمات «ويلي» مخصصة للأعضاء فقط، ولا يمكن للمستخدمين الوصول للعضوية إلا عن طريق الدعوة، أو بعد 15 رحلة باستخدام التطبيق في خلال 6 أشهر، وذلك للوصول إلى المزيد من المستويات المتميزة، بما في ذلك خدمة من الدرجة الأولى مع سيارات مرسيدس بنز الفئة إس، وإمكانية حجز سائق ليوم كامل.

وسيؤدي انتقال «ويلي» إلى دبي إلى منافستها لمشغلي خدمات نقل الركاب الحاليين، حيث تبرز بصفة خاصة شركة كريم المملوكة لشركة «أوبر». وكانت أوبر اشترت الشركة الناشئة مقابل 3.1 مليارات دولار، ثم باعت «أوبر» حصة في كريم إلى شركة «إي آند» مقابل 400 مليون دولار في أواخر عام 2023.

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