«دو» تنشر 3 نواقل واسعة النطاق لموجات الجيل الخامس المتقدم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تحقيق إنجاز جديد ولافت في مسار التحول نحو عصر تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced)، حيث نجحت الشركة في اعتماد تقنية تجميع ثلاثة نواقل متعددة واسعة النطاق لموجات شبكة الجيل الخامس.

وستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة دو كمزود رقمي يوفر تجارب اتصال عالية الجودة للمتعاملين بمعدّل سرعة نقل بيانات يصل إلى أكثر من 5 جيجابت في الثانية.

وكانت «دو» قد أتمت بنجاح خلال العام 2023 عملية تجميع ناقلين اثنين لموجات شبكة الجيل الخامس عبر كامل شبكتها، ما وفّر للمتعاملين معدّل سرعة نقل بيانات بلغ 3.6 جيجابت في الثانية.

وتخطى حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس من دو أكثر من 60% من إجمالي البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك في شهر أكتوبر من العام المنصرم، ما يعني أن حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس أكبر من حجم البيانات المنقولة عبر شبكتي الجيلين الرابع والثالث مجتمعتين.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير تجارب استخدام متميزة لعملائنا في جميع أنحاء الإمارات، فمنذ إطلاق تقنية الجيل الخامس في 2019، نجحنا في طرح العديد من الخدمات المبتكرة، بما في ذلك خدمة الاتصال اللاسلكي المنزلي المدعوم بشبكة الجيل الخامس، والتي حظيت بإشادة واسعة من المستخدمين».

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