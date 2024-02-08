إكسبو الشارقة يشارك بـ«القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف المدفع، الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «أوفي»، في «القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2024» التي نظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض (UFI) في العاصمة الهولندية أمستردام، مؤخراً، بحضور أكثر من 120 من قادة صناعة المعارض والرؤساء التنفيذيين من 35 دولة حول العالم.

وجاءت مشاركة إكسبو الشارقة في الحدث في إطار حرصه على تعزيز التعاون الدولي لاستشراف مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات ومتابعة آخر المستجدات المرتبطة بالقطاع على المستوى العالمي، حيث ناقشت القمة أهمية العمل على توحيد الجهود الدولية لتعزيز ممارسات الابتكار والإبداع في قطاع الاجتماعات والفعاليات المتخصصة وتنمية قدرة مراكز المعارض حول العالم على اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في عملياتها التنظيمية.

وناقش سيف المدفع مع عدد من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الحدث الاتجاهات الرئيسية في قطاع المعارض، وأهمية العمل على توسعة مظلة مستهدفات القطاع، ولا سيما على صعيد دعم الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة من خلال التركيز على عقد فعاليات ومؤتمرات متخصصة في القضايا البيئة، وتبني أعلى معايير وممارسات الاستدامة في تنظيم الفعاليات.

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