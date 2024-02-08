إنشاء أول مصنع بالمنطقة لإنتاج البوليمر الحيوي القابل للتحلل في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن ترحيبها بانضمام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز ليمتد إلى منظومة كيزاد. منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز في كيزاد ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج البوليمر الحيوي القابل للتحلل وإعادة التدوير.

ويتوافق التزام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز بالممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة في تصنيع حمض البوليلاكتيك ومنتجاته الثانوية مع رؤية مجموعة كيزاد لتعزيز بيئة عمل صديقة للبيئة ومتقدمة تقنياً كمحرك للتنمية الاقتصادية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز المتطورة 30 ألف طن متري سنوياً، وسيتم تطويرها على مساحة 135 ألف متر مربع كمنشأة متخصصة في إنتاج مادة حمض البوليلاكتيك القابلة للتحلل بيولوجياً والمشتقة من موارد متجددة. ومن المتوقع أن يمثل مشروع جلف بايوبوليمرز اندستريز قفزة نوعية كبيرة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المستدامة، وأن يحفز البحث والتطوير في مجال البوليمرات القابلة للتحلل.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «سيعزز تطوير منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز من جهود مجموعة كيزاد نحو تحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية فضلاً عن كونه مشروعاً صناعياً واعداً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز