جائزة الشارقة للتميز تواصل عمليات التقييم والزيارات الميدانية

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عمليات التقييم لكافة فئات جائزة الشارقة للتميز، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها في الحفل السنوي الذي ستنظمه غرفة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة في 17 أبريل.

وتضمنت عمليات التقييم تنظيم زيارات ميدانية من قبل فرق التقييم للمنشآت الاقتصادية المشاركة في الجائزة، إلى جانب وضع الدرجات والعمل على تسليم التقارير الفنية الأولية للجان التحكيم التي ستعقد اجتماعها خلال الفترة من 20 لغاية 22 فبراير لاعتماد الدرجات والنتائج، وذلك وفق المعايير الرئيسة والفرعية لكل فئة من الفئات». وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة أن عمليات تقييم المشاركات تتم وفق أفضل الممارسات العالمية وهذه العمليات ستستمر حتى 20 فبراير.

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