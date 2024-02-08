سوق أبوظبي العالمي ومؤسسة سولانا يعقدان شراكة استراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا، المنظمة غير الربحية المتخصصة في مجال تعزيز قدرات المؤسسات اللامركزية واعتماديتها وأمنها عبر شبكة سولانا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حلول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات وتطوير ابتكارات البلوك تشين.

وتتوافق هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي المتمثلة في ترسيخ مكانته ليصبح منصة رائدة للخدمات المالية المعززة بالتقنيات الحديثة، وذلك في أعقاب إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، والتي تعدُ إطار عملٍ مخصصاً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمؤسسات البلوك تشين والمنظمات اللامركزية المستقلة.

ومن شأن هذا التعاون أن يقود السوق إلى توسيع قدراته وعروضه الحالية من خلال استكشاف فرص المبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بتطوير المنظومات الشاملة لشركات البلوك تشين في أبوظبي.

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