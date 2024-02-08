«الأوراق المالية» تطلق دليلاً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات. ويعد الدليل بمنزلة «خريطة طريق» لصناعة إدارة صناديق الاستثمار، حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في دولة الإمارات.

وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد الذي أعده خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.

وقالت الدكتورة مريم السويدي: «يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامة فارقة في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق. وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي».

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