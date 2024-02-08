3.68 مليارات درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليارات درهم). وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقاً للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

وبناءً على سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، بواقع 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من عام 2023 والتي ستعرض على المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر مارس 2024. ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، بواقع 20.57 فلساً للسهم. ويعني هذا عائد ربح سنوي للسهم بنسبة 5.8 % لعام 2023 (بناءً على سعر السهم البالغ 3.57 دراهم كما في 6 فبراير 2024).

وعملت «أدنوك للتوزيع» على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو. وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم). وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً 11.8% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة 9.6 % في مبيعات وقود التجزئة، و16.2 % في مبيعات الوقود التجاري.

وتجاوزت «أدنوك للتوزيع» هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25 - 35 محطة خدمة جديدة بافتتاح 41 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر ليصل بذلك إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية 2023، منها 597 محطة خدمة في الإمارات والسعودية. وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات للتنقل المستدام ومواكبة أعمالها للمستقبل، دشنت الشركة المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.

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