سوق دبي يستعيد مكاسبه بأرباح 1.9 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات، أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.20% أو ما يعادل 8.2 نقاط، مسجلاً مستوى 4161.94 نقطة، ليربح السوق نحو 1.9 مليار درهم، بدعم قطاعات العقارات والمالية والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 709.5 مليارات درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 711.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهما «الاستشارات المالية الدولية» و«المشرق» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 9.5% و5.1% على التوالي، في حين استحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 109.86 ملايين درهم، تعادل 24.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 454.5 مليون درهم، ليغلق السهم عند 17.4 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الاتحاد العقارية» 4.4%، و«أمانات القابضة» 3.6%، و«وطنية إنترناشيونال» 3%، و«أمان» 2.95%، وزاد«ديوا» 0.8%، و«إعمار العقارية» 0.54%، و«دبي الإسلامي» 0.47%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.24% إلى مستوى 9354.69 نقطة، ليربح السوق نحو 13 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 206 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 78.7 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بسيولة 67.2 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس بارتفاع أسهم الشارقة للتأمين 11.1%، وأسمنت الخليج 7.3%، ورأس الخيمة العقارية 6.35%، وإي سفن- أذونات 5.7%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 15 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.562 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أول من أمس، إلى 3.577 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و711.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و454.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 349.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.3 ألف صفقة.

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