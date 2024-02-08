1.28 مليار أرباح «دبي لصناعات الطيران» 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16 % إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم)، وبلغت الأرباح 351 مليون دولار (1.289 مليار درهم).

وذكر بيان للشركة أن أهم نتائج الأعمال والعمليات، تمثل في بلوغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 20 طائرة (10 مملوكة؛ و10 مدارة)، وعدد الطائرات المباعة: 30 (منها 22 مملوكة، و28 مدارة).

وحصلت الشركة على حقوق شراء 64 طائرة، وبلغت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 150 (مملوكة: 114؛ مدارة: 36)، كما بلغت المحفظة المملوكة المتعاقد عليها: 99.7 %، وبلغ عدد عمليات الفحص التي تم إجراؤها: 316 عملية.

وتعد «دبي لصناعات الطيران» أول شركة في الشرق الأوسط يتم اختيارها لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب 737-800BCF من بوينج إلى طائرات شحن.

وتم الإعلان عن توسعة مرافق «جورامكو» في عمان، بالأردن والتي من المتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة في النصف الثاني من عام 2024.

وحصلت الشركة على تصنيف Morningstar Sustainalytics لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: 12.5؛ الأعلى تقييماً في القطاع والأعلى تقييماً على مستوى المنطقة للسنة الثالثة على التوالي؛ وهو تقييم يعني أقل مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أي شركة تأجير طائرات تم تصنيفها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قوة أعمالنا التي تشهد توسعاً، حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى، كما حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية مع زيادات كبيرة في الإنتاج والإيرادات، ونحن مستمرون في الاستثمار في هذه المنشأة، حيث قمنا خلال العام بتدشين توسعة لحظيرة الطائرات وأعلنا عن شراكة مع بوينج لتصبح المنشأة الأولى في الشرق الأوسط المصرح لها بإجراء عمليات تحويل طائرات بوينج 737-800BCF».

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