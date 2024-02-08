73.6 مليار درهم تداولات «بي إتش إم كابيتال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال» عن زيادة بنسبة 29% لإجمالي التداولات التي قد بلغت 73.6 مليار درهم خلال العام 2023، مقارنة بـ56.9 مليار درهم في عام 2022، إذ بلغت نسبة نمو عملائها 61%، فخلال السنة تم فتح 11,100 حساب في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بلغت 85.3 مليون درهم في عام 2022، كما ارتفع صافي أرباح الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2023 بنسبة 101% لتصل إلى 31.5 مليون درهم مقارنة بـ15.7 مليون درهم تم تسجيلها في عام 2022. وتفصيلاً تضمنت العائدات زيادة ملحوظة 304% لخدمة استشارات الإدراج، و160% في العائدات الأخرى، و110% لخدمة التداول على الهامش، و33% في عمولات التداول.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى الشركة 61% إلى 1.22 مليار درهم، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 226.4 مليون درهم خلال 2023، بنمو 17%.

وقال الحر محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة: «نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً».

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس هذه الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر إيراداتها».

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