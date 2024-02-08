552 مليون درهم أرباح «ملتیبلاي» في 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة ملتیبلاي، عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث سجلت صافي أرباح (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة) بقيمة 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 2.4 ضعف بالمقارنة مع العام الماضي، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة المعلنة للعام (مع تضمين تغيرات القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات السوق) إلى 552 مليون درهم.

وأظهرت الأرقام المسجلة في عام 2023 ارتفاع إيرادات المجموعة 15% على أساس سنوي، محققة 1.3 مليار درهم، في ترجمة واضحة لاستراتيجية الشركة الناجحة التي تركز على تطوير وبناء قدرات وموارد قطاعات أعمالها الرئيسية.

وجاء ذلك مدفوعاً بنمو الأعمال الذي بلغ نسبة 5% على أساس سنوي عبر قطاعات أعمالها الأربعة الرئيسية، ونجاح دمج شركة «ميديا 247» ضمن قطاع الإعلام والاتصال، ودمج كل من العلامات التجارية «فيزيو» و«ذا جوس سبا آند صالون»، في قطاع اللياقة الصحية والجمال، وبالتالي سجل هامش الربح الإجمالي نمواً قدره 51.3%، ما يعكس الربحية المعززة في جميع القطاعات بمقدار 70 نقطة أساس (على أساس سنوي).

جاء نمو صافي أرباح المجموعة (مع استبعاد التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة) بأكثر من الضعف على أساس سنوي مدفوعاً بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال (نمو شامل بنسبة 19% على أساس سنوي)، عززته زيادة حصة الأرباح من مشروع «كاليون» المشترك للطاقة الشمسية (بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.350 ميغا واط) في مطلع عام 2023، إلى جانب مضاعفة الاستثمار والإيرادات الأخرى 3 مرات نتيجة لارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من المحفظة العامة للمجموعة.

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