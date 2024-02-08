160 عارضاً في «بريك بلك» بدبي الأسبوع المقبل

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع حجم الشحنات السائبة، التي تعاملت معها موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في ميناء جبل علي، خلال العام الماضي، ليصل إلى 49.3 مليون طن متري، بنمو 4.5% مقارنة مع 47.16 مليون طن متري، تعاملت معها الشركة في 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

وأظهرت البيانات أن حجم الشحنات السائلة عبر الميناء ارتفع بنسبة 6.6%، ليصل إلى 38.1 مليون طن متري، مقارنة مع 35.74 مليون طن متري في 2022، فيما وصل حجم الشحنات الصب إلى 6.82 ملايين طن متري.

تعزيز التواصل

وتم الكشف عن هذه البيانات على هامش المؤتمر، الذي انعقد للكشف عن تفاصيل فعاليات «بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي سينطلق خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً، ويسعى إلى تعزيز فرص التواصل بين شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات، وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي.

وتستضيف «دي بي ورلد» مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، للعام الرابع على التوالي، دعماً منها لقطاع الشحن باعتباره ركيزة لاقتصاد دولة الإمارات، ولتعزيز الدور الذي يقوم به هذا الحدث في المنطقة.

وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المؤتمر الصحفي على المساعي الحثيثة لـ «دي بي ورلد»، من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع.

نمو رغم التحديات

وقال الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول بكل ثقة: إن الصناعة البحرية قد قامت بدور في غاية الأهمية، للمحافظة على النمو الاقتصادي الرغم من التحديات.

أظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة، وقد مكن ذلك القطاع البحري في دولة الإمارات من تحقيق أكثر من 129 مليار درهم إماراتي، وهو رقم لم يكن من السهل الوصول إليه في ظل الصعوبات والعقبات، التي أحاطت بنا».

خبراء

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «نشعر بحماس كبير ونحن نجمع العاملين في قطاع البضائع السائبة والمشاريع في المنطقة مجدداً تحت سقف واحد، من أجل تحفيز التفاعل والحوار وعقد الصفقات التجارية عالية القيمة بين المشاركين، وبحضور أكثر من 8000 زائر، وما يزيد على 160 عارضاً، فإننا نتطلع إلى مشاركة الخبراء من أكثر من2000 شركة، ونثق بقوة هذا الحدث ومدى تأثيره في تقدم القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويشارك في الجلسات الحوارية للحدث مجموعة من المتحدثين المرموقين، الذين يمثلون عدداً من كبرى مؤسسات الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة. وسيساعد برنامج المؤتمر على تحديد وتحليل فرص النمو في الأسواق الجديدة، وفهم الطريق الصحيح للمضي قدماً نحو تطوير الصناعة.

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