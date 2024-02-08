مكعب ذهب في مهبط مروحيات «برج العرب»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت كاست استوديو؛ إحدى الشركات العاملة تحت مظلة شركة هوجا كابيتال المساهمة التي تتخذ من مدينة زوغ السويسرية مقراً لها، عن عرض مكعب من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً على مهبط الطائرات المروحية في فندق برج العرب بدبي، إضافة إلى إقامة مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة.

وقال سفين فينزل، مؤسس كاست استوديو: «يجسد مكعب كاستيلو الذهبي رؤيتنا في شركة كاست استوديو، ويؤكد التزامنا الراسخ بدعم الأعمال الفنية المميزة والترويج لها. لقد طورنا هذه القطعة الفنية الفريدة لتكون رسالة إلى جميع الفنانين من مختلف أنحاء العالم ندعوهم فيها إلى التعاون مع شركتنا لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاركتها مع العالم».

وتطلق كاست استوديو مجموعة من العروض والفعاليات المميزة على مدار الأيام الأربعة المقبلة تمزج الفن بالتكنولوجيا وتعزز التواصل بين الثقافات والأفراد. وتتعاون في ذلك مع مجموعة من الشركاء البارزين وهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، وبي إم دبليو، وهارتمان تريسور لبيع الخزنات، وآرتياد، وإيه أو كرييتف / إيه أو درونز، وذا بلوشيز، وبارتا، والقيّم الفني ماركوس شافر.

وتضم أبرز تلك العروض «ليلة التنين»، التي تقام بعد غدٍ السبت، 10 فبراير، وتوفر الفرصة لقضاء أوقات مميزة احتفالاً بالعام الصيني الجديد.

ويشهد عرض ليلة التنين إطلاق 1.500 طائرة درون حديثة، والتي سترتفع على شكل تنين رائع من شاطئ جميرا لتدور في شكل حلقات حول برج العرب. إضافة لعرض ليزر مذهل باستخدام ثلاثة أضواء ليزر عالية السطوع يمكن رؤيتها من جميع أنحاء الإمارة ومن الفضاء. تستعد كاست استوديو لإقامة فعالية استثنائية في دبي في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على مساهماتها المتنوعة ومكانتها المميزة في مجال الفن وتقنية البلوك تشين.

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