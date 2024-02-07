238 مليار دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة 2024

المصدر: دبي - البيان

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توقعت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط إلى 238 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023.

وذكرت المؤسسة أنه مع تبلور الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحول الرقمي إلى 59 مليار دولار في عام 2024 وسيتسارع بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15% إلى 88 مليار دولار في عام 2027.

كذلك توقعت المؤسسة أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة 3 مليارات دولار في عام 2024 بزيادة 32% عن 2023، حيث أوضحت جيوتي لالتشانداني، نائبة رئيس المجموعة والمديرة العامة الإقليمية، أن أولويات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لمنظمات المستخدمين النهائيين من المرجح أن تتطور خلال السنوات القادمة لأنها تتجاوز تركيزها الأولي على خفض التكاليف.

وقالت: في جميع أنحاء المنطقة الوصفية، هناك شهية واضحة للذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى 6.9 مليارات دولار بحلول عام 2027. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات تتساءل بالفعل عما إذا كانت تبالغ في التركيز على خفض التكاليف ولا تركز بما فيه الكفاية على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي لها على زيادة إيراداتها.

وأضافت: نتوقع أن تحتل نتائج نمو الإيرادات مركز الصدارة في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ويجب على مقدمي الخدمات تتبع هذا التحول بعناية مع المشترين الأساسيين لضمان استمرار عروضهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في التوافق مع أهداف الأعمال المتطورة لعملائهم.

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