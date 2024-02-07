"جناح دبي" على منصة "علي بابا" العالمية يسهم في ترويج نحو 15 ألف مُنتَج إماراتي

المصدر: البيان

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حصل جناح دبي Dubai Pavilion الذي تم إطلاقه على منصّة "علي بابا" العالمية، بموجب شراكة استراتيجية بين مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة علي بابا، على أصداء إيجابية واسعة وتجاوب كبير من المشترين حول العالم.

وتهدف الشراكة مع "علي بابا دوت كوم"، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، إلى تمكين ودعم المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وتنمية فرصها التصديرية إلى الأسواق المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع في دبي ورفع معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وستستفيد في المرحلة الأولى 100 من الشركات المصنّعة والمصدّرة الصغيرة والمتوسطة، والتي بدورها ستتمكّن من عرض منتجاتها على هذه المنصّة عبر جناح دبي، في حين من المقرر إطلاق مراحل جديدة للجناح في المستقبل.

ويأتي إطلاق جناح دبي Dubai Pavilion على منصة "علي بابا" Alibaba.com تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي لاقتصاد الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعيّ التصنيع والتصدير، والمساهمة في التوسع في استخدام المفاهيم التكنولوجية المتقدمة والاستفادة مما تتيحه من مميزات.

واستطاع جناح دبي أن يساهم في ترويج حوالي 15 ألف مُنتَج إماراتي حتى الآن على منصة "علي بابا" العالمية، كما حظيت المنتجات الإماراتية المدرجة عليه بنحو 8.2 مليون مشاهدة حول العالم و60 ألف عملية بحث و2300 استفسار.

وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات-الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الإقتصادية: "سعداء بالتجاوب الكبير على جناح دبي على منصة علي بابا دوت كوم، وهو ما يتجاوز توقعاتنا الأولية ويؤكد أثره كمبادرة استراتيجية تدعم جهود الإمارة في رحلة التحوّل الرقمي وزيادة مساحة تواجد الشركات المحلية على خارطة التجارة الإلكترونية العالمية. شراكتنا مع ’علي بابا دوت كوم‘ تعكس الجهود التي نقوم بها من أجل دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن ضمنها زيادة معدلات التجارة الخارجية والصادرات وتسريع التحوّل الرقمي في اقتصاد دبي، كذلك تبرز التزامنا الراسخ تجاه دعم المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث ستكون هذه المنصّة بمثابة فرصة وقناة للشركات المحلية من مصنّعين ومصدّرين لتوسيع أعمالهم خارجياً، من خلال الوصول إلى شرائح متنوعة من المتعاملين والمستهلكين وكذلك الأسواق الجديدة، بما يخدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف قائلا: "سيحصل المصنّعون والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من خلال "جناح دبي" على منصّة "علي بابا دوت كوم"، على الوسائل والأدوات التي تمكّنهم من التواصل مع الجمهور العالمي، وكذلك دعم قدراتهم التصديرية، وتوسيع آفاق الشركات المحلية نحو العالمية وتمكينها من الاحتكاك المباشر في السوق العالمي ورصد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وهو ما يؤكد مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة. نتطلع لرؤية إمكانيات الشركات المختلفة وهي تنمو، ونلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لتمكين شركاتنا المحلية من الاستفادة من هذه الفرص والتوسع في الأسواق العالمية، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي".

وستمكّن هذه المنصّة المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ودولة الإمارات من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية بين الأعمال (B2B) الشاملة على منصة علي بابا دوت كوم، والتي تضم أكثر من 300 مليون من المشترين المسجلين، منهم 26 مليون نشط من 200 دولة، كما ستوفر "علي بابا دوت كوم" تدريباً ودعماً مكثفين للشركات، وإعدادها لاستخدام المنصات عبر الإنترنت بكفاءة عالية، وتنمية أعمال التصدير الخاصة بها.

وقال تيم سونغ، رئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية لـ "علي بابا دوت كوم": "تلتزم ’علي بابا دوت كوم‘ عبر هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بدعم الشركات ورواد الأعمال في دبي ومساعدتهم في رحلتهم لتنمية صادراتهم وتحقيق النمو، فيما يعد إطلاق "جناح دبي"، على منصة علي بابا بوجود 100 شركة في المرحلة الأولى، نقطة انطلاق نحو تأسيس معرض دبي التجاري الإلكتروني، والذي يتوقع أن يستضيف أكثر من 500 شركة في مراحله المستقبلية. وبالإضافة إلى الخيارات التعليمية والتدريبية الإلكترونية وحلول الأعمال المخصصة للشركات التي توفرها "علي بابا دوت كوم"، فإن فريق عملنا يستضيف بشكل دوري الخبراء الذين يتم من خلالهم مساعدة الشركات على تحسين استراتيجياتها الخاصة بالتجارة الرقمية العالمية والعمليات بهدف زيادة قدرتها التنافسية وانتشارها في الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في تنمية صادرات دبي".

ويأتي إطلاق جناح دبي على منصّة علي بابا بمشاركة 100 من المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها كمرحلة أولى وذلك من ضمن عدة مراحل أخرى، والذي سيكون بمثابة قسم مخصص لتمكين هذه الشركات من عرض منتجاتها للمشترين الدوليين. وقد تم تصميم جناح دبي بحيث يتطور ويتماشى مع المراحل المختلفة الأخرى، بما يمكّن المزيد من المصنّعين والشركات من التوسع واستكشاف أسواق جديدة تأكيداً لمكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي، وبما يسهم في تحقيق الهدف الرامي إلى مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وإضافة مدن جديدة لخارطة التجارة الخارجية عبر بوابات تنمية الصادرات المتنوعة.

كذلك، سترسخ هذه الشراكة من أهمية التجارة الإلكترونية في تسهيل دخول المنتجات المحلية الإماراتية إلى أسواق جديدة، تسهم بشكل فعّال في بناء مستقبل دبي الرقمي.

يُذكر أن "مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية"، المُنشأة بالقانون رقم(7) لسنة 2023، تعمل على تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز القدرة التنافسيّة لاقتصاد دبي والعمل على تنميتها وتطويرها، ودعم تنوّع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وتعزيز مُساهمتِه في النّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة، وتطوير القاعِدة الإنتاجيّة والخدميّة لذلك القطاع، علاوة على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتقنيات المستقبل وغيرها من الأهداف الدعامة لتوجهات التنمية الشاملة في دبي.

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