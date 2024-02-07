أراضي دبي تنجز 1.6 مليون معاملة عقارية خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ أنّ أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة؛ حيث سجّلت الدائرة أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، والتي لامست 1.6 مليون معاملة، بنمو 16.9% مقارنة بعام 2022 الذي سجّل حوالي 1.368 مليون معاملة.

وأضاف بن غليطة: "تجاوزت قيمة التصرفات العقاريّة حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محقّقةً نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022. فيما كان للاستثمارات العقاريّة أيضاً حضورها الاستثنائي حيث نمت قيمتها بنسبة 55% خلال نفس الفترة، لتصل إلى حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71,002 مستثمرين جُدد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكّل 42% من إجمالي المستثمرين الجدد".

وأوضح أنّ هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوّة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الاستراتيجيّة الراميّة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنّ هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكّل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بالنتائج التي تمّ تحقيقها في العام المنصرم، مؤكداً نهج الدائرة بالعمل لدعم هذا النمو والتطور في القطاع خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيّة القطاع، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، لما يتمتع به من مزايا استثماريّة وبنية تحتية متطوّرة وفقاً لأعلى المعايير العالميّة.

المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب

وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي؛ فقد استحوذ المستثمرين الخليجيين على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً. في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخّوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً. بينما ضخّ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً.

وتُواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيّدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9% من حيث القيمة و42.5% من حيث عدد المستثمرات، و39.8% من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بالعام 2022.

وتعبر النتائج الإيجابية للقطاع العقاري في دبي عن نظرة مستقبلية متفائلة لنمو وتطور القطاع، حيث يواصل تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة، ممّا يعكس الثقة المتزايدة محلياً وعالمياً، فيما تُواصل أراضي دبي نهجها الرائد في تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة، وشراكات فعّالة وبنية تحتيّة رقمية رائدة، وكادر بشري مؤهّل، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجيّة وفي مقدمتها ضمان جاهزيّة القطاع واستدامته.

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