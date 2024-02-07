«دبي سكوير» إبداع معماري يجمع بين التجارة والتكنولوجيا والترفيه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إعمار العقارية، عن إتمام التصميم التفصيلي لـ«دبي سكوير»، الذي من المقرر أن يصبح ثاني أكبر مركز للتسوق والترفيه في خور دبي، حيث سيكون مرتبطاً ببرج خور دبي الجديد الذي بدأت أعمال بنائه بالتزامن مع المول.

وهذا المشروع الضخم الذي يتميز بمساحة شاسعة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية راسخة للتسوق والترفيه. حيث سيتفرد «دبي سكوير» بالتكنولوجيا المتطورة ومفاهيمه الابتكارية في مجالات التجزئة، والمطاعم، والترفيه، مقدماً تجربة لا مثيل لها تتجاوز الأساليب التقليدية في التسوق والترفيه.

كما يتميز «دبي سكوير» بتصميمه العصري والمبتكر والمرتكز إلى أحدث التكنولوجيا، وسيكون مرتبطاً ببرج خور دبي الجديد الذي بدأت أعمال بنائه بالتزامن مع المول، ما يمنحه موقعاً بارزاً في قلب خور دبي. ويجمع مركز التسوق والبرج بين أحدث التقنيات في البناء والتصميم، مدعوماً بخبرة إعمار الواسعة في هذا المجال ومتوافقاً مع رؤية الشركة لمستقبل دبي.

وقد أكدت إعمار أهمية المشروع كفرصة مثالية لتطوير مهارات موظفيها، وخصوصاً الشباب من المواطنين الإماراتيين، ما يعكس التزام الشركة بتطوير الكفاءات من أبناء وبنات الإمارات ودعم التنمية الوطنية.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: «إعمار لديها ثروة من المعرفة والخبرة اكتسبتها بعد خمسة عشر عاماً في التعامل مع مئة مليون زائر سنوياً وأكثر من 1.500 من تجار التجزئة، ما يجعلنا في موقع ممتاز لتحقيق المستوى نفسه من النجاح مع المشروع الجديد، مع حرصنا دائماً على الاستفادة من مشورة التجار في أثناء عملية التطوير هذه».

وأضاف العبار: «على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد علماً حديثاً في مجال التصميم، إلا أن إعمار تتبنى استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل وتوقع احتياجات التجار والزوار المستقبلية».

ويقع «دبي سكوير» ضمن مشروع خور دبي الحديث والأنيق، على ضفاف خور دبي التاريخي. ويتميز المشروع المتكامل بشوارعه الملائمة للمشاة ويشتمل على 7.4 ملايين متر مربع من المساحات السكنية و500.000 متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، وكذلك سهولة التنقل سيراً على الأقدام. كما يضم خور دبي متاجر التجزئة المتنوعة، والمشاريع التجارية، ووجهات الترفيه والاستجمام، والمرافق ذات المستوى العالمي، ويتميز كذلك باحتضانه محمية رأس الخور للحياة البرية، إحدى أهم مناطق التنوع البيولوجي في الإمارات.

ويوفر المشروع مجموعة واسعة من العقارات العصرية التي تعكس الطراز المعماري الحديث لواجهة خور دبي المائية، بما في ذلك خيارات متنوعة من الشقق، ووحدات الدوبلكس، والبنتهاوس، لتناسب مختلف أنماط الحياة.

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