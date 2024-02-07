345 مليون درهم أرباح تاكسي دبي في 2023 بارتفاع 54%

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة تاكسي دبي صافي أرباح في 2023 بلغ 345 مليون درهم، بارتفاع 54%، عن عام 2022.

وذكر إفصاح للشركة وجهته إلى سوق دبي المالي أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 1.954 مليار درهم.

وأفادت مؤسسة تاكسي دبي بأن هذا كان مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في الإيرادات من سيارات الأجرة العادية، نتيجة للنشاط الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده البلاد، وأيضًا مع تعزيز الاستخدام التشغيلي للمركبات بسبب زيادة عدد السائقين خلال العام.

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