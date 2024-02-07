«الإمارات العقارية» تعرض مشروع «مجتمع أزهى» خلال معرض بعجمان

المصدر: عجمان – البيان

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تشارك شركة «الإمارات العقارية» في فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، بحضور أبرز شركات التطوير والمكاتب العقارية ونخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين.

وأكدت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» على أهمية المشاركة في المعرض، موضحة أنه فرصة لعرض مختلف المشاريع، كما أنه يتيح للشركات التعريف بأبرز مشاريعها الخاصة بالتطوير العقاري، فضلاً عن أنه فرصة للمستثمرين للاطلاع عن كثب على الفرص في القطاع.

وأشارت إلى أن شركة «الإمارات العقارية» تشارك بعرض مشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة بعجمان والذي أنجزت فيه الشركة مراحل متقدمة من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وبناء 347 فيلا سكنية وتاون هاوس، لافتة إلى جهود حكومة عجمان والتسهيلات التي تقدمها لدفع مسيرة النهضة العقارية وتوفير البنية التحتية الصلبة التي تعزز تطوير وتوسعة رقعة الاستثمارات العقارية وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين لابتكار مشاريع مميزة.

وذكرت أن مشروع «مجتمع أزهى» السكني ساهم في نمو المشاريع العقارية الخاصة بالفلل السكنية بمناطق المشاريع الجديدة، حيث إنه أول مشروع يوفر خدمات متكاملة للسكان ويحقق الرفاهية، مما أسفر عن ارتفاع قيمة المشاريع المطروحة في السوق العقاري.

ولفتت إلى أن مسيرة القطاع العقاري في عجمان تسير بصورة متنامية وسريعة الأمر الذي أبهر المستثمرين ونال إعجابهم، كما ساهم في تطور وانتعاش السوق بالمناطق الجديدة ونجح في جذب مستثمرين جدد.

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