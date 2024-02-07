75 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مركز إكسبو الشارقة الأحد الماضي فعاليات النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد أن نجح في استقطاب أكثر من 75 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 500 عارض مثّلوا على مدى خمسة أيام كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والألماس والزمرد والأحجار الكريمة والقطع النادرة.

وشهد يوم الختام الإعلان عن الفائزين بسحوبات هذه النسخة من المعرض والتي شملت سيارة «كاديلاك» وكيلوغراماً من الذهب وجوائز قيمة من الخواتم والقلادات المصممة من أفضل أنواع الألماس خصصها المعرض لزواره الذين تجولوا في أروقته وشهدوا لأول مرة عرض قطعة من الزمرد الخام وزنها 4 كيلوجرامات تعد من القطع النادرة على مستوى العالم، إلى جانب تصاميم فريدة لكبرى العلامات التجارية المختصة بالمجوهرات والساعات، بينها عرض لأطول مرتعشة في العالم مستوحاة من التراث الإماراتي العريق ومصنوعة من الذهب الخالص بلغ طولها مترين و20 سم، بقيمة مليون و300 ألف درهم (350 ألف دولار).

كما شهد الحدث عرض قطع عالمية حصرية ونادرة بينها سكوتر ودراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 بقيمة 3 ملايين درهم، وأكثر من 10 آلاف قطعة ذهبية بتصاميم مشغولة يدوياً وقطع أثرية مصرية نادرة مطلية بالذهب عيار 24 بلغ سعرها 4 ملايين درهم (مليون دولار) والآلاف من العقود والقلادات والأساور والخواتم الذهبية ذات التصاميم الفريدة والمرصعة بالأحجار الكريمة والألماس.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن نجاح المعرض في استقطاب أكثر من 75 ألف زائر في نسخته الـ53 يؤكد الحضور المتنامي والدائم للمعرض كمنصة إقليمية رائدة في سوق المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة، وأنه بذلك يسجل نجاحاً جديداً في تاريخه ويواصل الحفاظ على مكانته وكسب ثقة العارضين.

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